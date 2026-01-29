https://ria.ru/20260129/kiev-2070935879.html
Киевские власти предложили жителям ходить в кошачьи лотки
Киевские власти предложили жителям ходить в кошачьи лотки
Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки на фоне проблем в работе ЖКХ из-за энергетического... РИА Новости, 29.01.2026
Киевские власти предложили жителям ходить в кошачьи лотки
