"Сломаны три ребра". Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП

КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что после аварии у него выявили перелом бедренной кости и трех ребер.
"Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время", — отметил он.
Губернатор пообещал восстановиться как можно быстрее и вернуться к полноценной работе. Он подчеркнул, что продолжает контролировать ситуацию в области даже из больничной палаты.
Хинштейн также отметил, что ситуация с травмами оказалась непростой. Он высоко оценил работу врачей, которые делают все, чтобы поставить его на ноги как можно быстрее.
Хинштейн 22 января сообщил, что попал в ДТП во время рабочего выезда в район и находится в больнице, обошлось без серьезных последствий. Позже он рассказал, что его прооперировали после ДТП, у него перелом бедренной кости, от госпитализации в московскую клинику он отказался.
