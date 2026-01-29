"Сломаны три ребра". Хинштейн рассказал о своем состоянии после ДТП

"Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, и реабилитация займет определенное время", — отметил он.

Губернатор пообещал восстановиться как можно быстрее и вернуться к полноценной работе. Он подчеркнул, что продолжает контролировать ситуацию в области даже из больничной палаты.

Хинштейн также отметил, что ситуация с травмами оказалась непростой. Он высоко оценил работу врачей, которые делают все, чтобы поставить его на ноги как можно быстрее.