Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
21:01 29.01.2026
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы сделать в отношении Ирана все, что решит президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.01.2026
иран, в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
Иран, В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану

Хегсет: военные США готовы сделать в отношении Ирана все, что решит Трамп

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы сделать в отношении Ирана все, что решит президент США Дональд Трамп.
"Мы будем готовы выполнить все, что президент ожидает от военного министерства", - сказал Хегсет во время заседания кабинета Трампа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эрдоган предложил Трампу провести встречу с участием Ирана, пишут СМИ
