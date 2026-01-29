https://ria.ru/20260129/khegset-2071085052.html
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану - РИА Новости, 29.01.2026
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы сделать в отношении Ирана все, что решит президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 29.01.2026
иран
сша
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Хегсет: военные США готовы сделать в отношении Ирана все, что решит Трамп