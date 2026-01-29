Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро - РИА Новости, 29.01.2026
19:38 29.01.2026 (обновлено: 21:44 29.01.2026)
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый... РИА Новости, 29.01.2026
экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз
Экономика, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро

Хазанов: транш Украине в $1,5 трлн станет бременем налогоплательщиков в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран документ с финансовыми требованиями Украины выделить ей 1,5 триллиона долларов в качестве финансовой поддержки.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
Вчера, 18:58
"Выделение столь внушительной суммы Украине, которая ударными темпами идет на экономическое и политическое дно, ляжет ненужным бременем на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал он.
Но политики в Брюсселе про это не думают, им важнее сохранить Украину как противовес России, и для достижения поставленной цели они явно готовы на любые расходы, хотя было бы разумнее тратить такие деньги на решение социальных проблем Европейского Союза, подчеркнул эксперт.
Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Зарубин иронично прокомментировал введенные против него санкции ЕС
Вчера, 18:08
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
