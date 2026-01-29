https://ria.ru/20260129/khazanov-2071074484.html
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:38:00+03:00
2026-01-29T19:38:00+03:00
2026-01-29T21:44:00+03:00
экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
https://ria.ru/20260129/rossiya-2071068734.html
https://ria.ru/20260129/zarubin-2071057485.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз
Экономика, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз
Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро
Хазанов: транш Украине в $1,5 трлн станет бременем налогоплательщиков в Европе