Эксперт рассказал, как отразится на ЕС транш Украине в 1,5 триллиона евро

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Выделение Украине транша в 1,5 триллиона долларов осядет ненужным бременем на плечах европейских налогоплательщиков, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

"Выделение столь внушительной суммы Украине, которая ударными темпами идет на экономическое и политическое дно, ляжет ненужным бременем на плечи европейских налогоплательщиков", - сказал он.