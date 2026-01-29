Рейтинг@Mail.ru
15:21 29.01.2026 (обновлено: 16:05 29.01.2026)
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке
россия
зима
общество
россия
зима
россия, зима, общество
Россия, Зима, Общество
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке

Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке в феврале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Открытие ГУМ-катка на Красной площади
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Открытие ГУМ-катка на Красной площади . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. По выходным в феврале на ГУМ-Катке будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию с участием профессиональных спортсменов, сообщает пресс-служба катка.
Мастер-классы по хоккею будут проходить с 9 утра по субботам 7, 14 и 21 февраля. Их организуют совместно с Федерацией хоккея России в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".
Для детей с разным уровнем подготовки предусмотрены две категории мастер-классов. С 9:00 до 10:00 проведут "Хоккей для всех" для детей 7-12 лет без опыта игры в хоккей и базовой подготовки. С 10:30 до 11:30 — "Воспитанники хоккейных школ" для начинающих спортсменов, уже имеющие минимальный опыт в хоккее.
Занятия проведут действующие тренеры школы "Красная машина Юниор", аккредитованные Федерацией хоккея России.
Мастер-классы по фигурному катанию будут проходить с 9 утра по воскресеньям 1, 8, 15 и 22 февраля на Красной площади. Участники мастер-классов смогут научиться исполнять базовые элементы — скольжение, вращения, прыжки, шаги. Занятия проведут тренеры, работающие в московских школах фигурного катания.
Записаться на мастер-классы можно на сайте, количество мест ограничено. Участие бесплатное.
 
