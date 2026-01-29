https://ria.ru/20260129/katok-2071005704.html
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке - РИА Новости, 29.01.2026
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке
По выходным в феврале на ГУМ-Катке будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию с участием профессиональных спортсменов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:21:00+03:00
2026-01-29T15:21:00+03:00
2026-01-29T16:05:00+03:00
россия
зима
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058847714_0:215:3011:1909_1920x0_80_0_0_d14e2dfae59a956f904635a58923b379.jpg
россия
зима
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058847714_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_75d6475e9d029afdd4b9b51d30da370b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зима, общество
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке
Мастер-классы по хоккею и фигурному катанию проведут на ГУМ-Катке в феврале
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. По выходным в феврале на ГУМ-Катке будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию с участием профессиональных спортсменов, сообщает пресс-служба катка.
Мастер-классы по хоккею будут проходить с 9 утра по субботам 7, 14 и 21 февраля. Их организуют совместно с Федерацией хоккея России в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина".
Для детей с разным уровнем подготовки предусмотрены две категории мастер-классов. С 9:00 до 10:00 проведут "Хоккей для всех" для детей 7-12 лет без опыта игры в хоккей и базовой подготовки. С 10:30 до 11:30 — "Воспитанники хоккейных школ" для начинающих спортсменов, уже имеющие минимальный опыт в хоккее.
Занятия проведут действующие тренеры школы "Красная машина Юниор", аккредитованные Федерацией хоккея России.
Мастер-классы по фигурному катанию будут проходить с 9 утра по воскресеньям 1, 8, 15 и 22 февраля на Красной площади. Участники мастер-классов смогут научиться исполнять базовые элементы — скольжение, вращения, прыжки, шаги. Занятия проведут тренеры, работающие в московских школах фигурного катания.
Записаться на мастер-классы можно на сайте, количество мест ограничено. Участие бесплатное.