Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании - РИА Новости, 29.01.2026
03:05 29.01.2026
Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании
Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании
Младший сын американского президента Дональда Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании, в том числе в части коммуникаций, сообщила первая леди...
2026
Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании

Младший сын Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании

© AP Photo / Evan VucciБэррон Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Бэррон Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 29 янв - РИА Новости. Младший сын американского президента Дональда Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании, в том числе в части коммуникаций, сообщила первая леди США Меланья Трамп.
"Он (Бэррон Трамп - ред.) был очень вовлечен в кампанию. Он давал ему (Дональду Трампу - ред.) все идеи, с кем нужно говорить - со всеми этими ютьюберами, ну и, знаете, подкасты", - сказала она в эфире Fox News.
Меланья не уточнила, о каких подкастах и блогерах идет речь.
Бэррону 19 лет, во время кампании его отца по переизбранию он был еще младше. В этой кампании активное участие принимали сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший. Об участии в ней Бэррона известно мало.
Танцы Трампа иногда неуместны, считает его супруга
