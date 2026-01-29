Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв - РИА Новости. Младший сын американского президента Дональда Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании, в том числе в части коммуникаций, сообщила первая леди США Меланья Трамп.

Бэррону 19 лет, во время кампании его отца по переизбранию он был еще младше. В этой кампании активное участие принимали сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший. Об участии в ней Бэррона известно мало.