Младший сын Трампа помогал отцу в ходе предвыборной кампании

НЬЮ-ЙОРК, 29 янв - РИА Новости. Младший сын американского президента Дональда Трампа Бэррон помогал отцу в ходе предвыборной кампании, в том числе в части коммуникаций, сообщила первая леди США Меланья Трамп.
"Он (Бэррон Трамп
- ред.) был очень вовлечен в кампанию. Он давал ему (Дональду Трампу - ред.) все идеи, с кем нужно говорить - со всеми этими ютьюберами, ну и, знаете, подкасты", - сказала она в эфире Fox News
.
Меланья не уточнила, о каких подкастах и блогерах идет речь.
Бэррону 19 лет, во время кампании его отца по переизбранию он был еще младше. В этой кампании активное участие принимали сыновья Трампа Эрик и Дональд-младший. Об участии в ней Бэррона известно мало.