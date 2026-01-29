Рейтинг@Mail.ru
В Москве камеры стали различать новые виды транспортных средств на дорогах
14:01 29.01.2026 (обновлено: 14:30 29.01.2026)
В Москве камеры стали различать новые виды транспортных средств на дорогах
Камеры на дорогах в Москве теперь фиксируют перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам, а также проведение дорожных работ, сообщается в... РИА Новости, 29.01.2026
общество
москва
сергей собянин
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
гибдд мвд рф
общество, москва, сергей собянин, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф
Общество, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД МВД РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Движение транспорта по Крымскому мосту в Москве во время снегопада
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Камеры на дорогах в Москве теперь фиксируют перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам, а также проведение дорожных работ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы продолжаем обеспечивать комфортное и безопасное движение в столице согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать 2 новых типа инцидентов - проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в случае фиксации проведения дорожных работ, информация о них оперативно поступает в ситуационный центр ЦОДД. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные дорожному патрулю.
"При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию для самого водителя и других участников движения. Получив сигнал с камер, Ситцентр оперативно сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Так, специалисты заранее предотвращают ДТП и обеспечивают безопасное движение.
ОбществоМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФ
 
 
