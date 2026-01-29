Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026

Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
21:10 29.01.2026
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что на ней обсудили меры по усилению обороны Гренландии. РИА Новости, 29.01.2026
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС

Каллас: главы МИД ЕС обсудили в Брюсселе меры по усилению обороны Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что на ней обсудили меры по усилению обороны Гренландии.
"Конечно, мы обсуждали Гренландию, а также единый подход, который у нас есть, и то, как это делает нас сильнее, если мы едины. И, конечно, также вопросы безопасности и того, что еще мы можем сделать для обороны Гренландии, а также других частей Европы. Это была хорошая, откровенная и открытая дискуссия, и я бы также сказала - довольно трезвая по взгляду", - сказала она.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
