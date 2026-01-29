https://ria.ru/20260129/kallas-2071085728.html
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС - РИА Новости, 29.01.2026
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран ЕС, что на ней обсудили меры по усилению обороны Гренландии. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:10:00+03:00
2026-01-29T21:10:00+03:00
2026-01-29T21:10:00+03:00
в мире
гренландия
брюссель
европа
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838e9d1b957c3b0d1e76b76cc38f462b.jpg
https://ria.ru/20260129/es-2071073497.html
гренландия
брюссель
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aa66f09e8b51ceb112ece23f059d5496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, брюссель, европа, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
В мире, Гренландия, Брюссель, Европа, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Евросоюз
Каллас рассказала, что обсуждали в Брюсселе главы МИД стран ЕС
Каллас: главы МИД ЕС обсудили в Брюсселе меры по усилению обороны Гренландии