Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран Евросоюза, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 года.

"По 20-му пакету санкций - да, мы нацелены выйти с этим к 24 февраля", - сказала она.