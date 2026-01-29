https://ria.ru/20260129/kallas-2071075114.html
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России - РИА Новости, 29.01.2026
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран Евросоюза, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 года. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:42:00+03:00
2026-01-29T19:42:00+03:00
2026-01-29T19:42:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260129/rossiya-2071068734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, евросоюз, кайя каллас
В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Кайя Каллас
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС хочет принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля