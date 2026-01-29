Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026
19:42 29.01.2026
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран Евросоюза, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 года. РИА Новости, 29.01.2026
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России

Каллас подтвердила, что ЕС хочет принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила после встречи глав МИД стран Евросоюза, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России 24 февраля 2026 года.
"По 20-му пакету санкций - да, мы нацелены выйти с этим к 24 февраля", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
