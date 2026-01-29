Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 29 янв - РИА Новости. Чечня всегда ощущала искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"В Чеченской Республике всегда ощущали искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов. Эта помощь и внимание, в том числе в сложные периоды, служат наглядным примером подлинно братских отношений, основанных на уважении, доверии и взаимной поддержке", - написал Кадыров в Telegram-канале.
В четверг Кадыров принял участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Глава республики назвал эту встречу очередным подтверждением поступательного укрепления российско-эмиратских отношений. Отмечалось, что президенты РФ и ОАЭ основное внимание в переговорах уделили ключевым направлениям многопланового российско-эмиратского сотрудничества.