Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
21:35 29.01.2026 (обновлено: 22:21 29.01.2026)
Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ
Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ
Чечня всегда ощущала искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:35:00+03:00
2026-01-29T22:21:00+03:00
россия
оаэ
рамзан кадыров
владимир путин
политика
россия
оаэ
Новости
ru-RU
Россия, ОАЭ, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Политика
Кадыров заявил, что Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ

Кадыров: Чечня всегда ощущала искреннюю поддержку со стороны ОАЭ

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 янв - РИА Новости. Чечня всегда ощущала искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"В Чеченской Республике всегда ощущали искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединённых Арабских Эмиратов. Эта помощь и внимание, в том числе в сложные периоды, служат наглядным примером подлинно братских отношений, основанных на уважении, доверии и взаимной поддержке", - написал Кадыров в Telegram-канале.
В четверг Кадыров принял участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле. Глава республики назвал эту встречу очередным подтверждением поступательного укрепления российско-эмиратских отношений. Отмечалось, что президенты РФ и ОАЭ основное внимание в переговорах уделили ключевым направлениям многопланового российско-эмиратского сотрудничества.
Рамзан Кадыров и его конь Зазу - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца, сообщила полиция Чехии
26 января, 22:41
 
РоссияОАЭРамзан КадыровВладимир ПутинПолитика
 
 
