Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
13:49 29.01.2026 (обновлено: 14:04 29.01.2026)
Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
оаэ
россия
ближний восток
рамзан кадыров
владимир путин
оаэ, россия, ближний восток, рамзан кадыров, владимир путин, в мире
ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, В мире
Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров общается с журналистами перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров общается с журналистами перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Кадыров присутствует в Кремле в составе российской делегации, которая будет участвовать в переговорах.
Президенты РФ и ОАЭ в ходе переговоров обсудят ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня, сообщили ранее в Кремле.
