Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле в четверг,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:49:00+03:00
2026-01-29T14:04:00+03:00
оаэ, россия, ближний восток, рамзан кадыров, владимир путин, в мире
