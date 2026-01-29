Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/jurist-2071069215.html
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе
Руководству психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли девять постояльцев, может грозить до семи лет лишения свободы,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:01:00+03:00
2026-01-29T19:01:00+03:00
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d147aba38119833cced60f9193471dd.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071037963.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1711388562df48d3db75efde9d0dd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе

Хаминский: руководству интерната в Прокопьевске может грозить до семи лет тюрьмы

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководству психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли девять постояльцев, может грозить до семи лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
"Сотрудники учреждения рассказали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды. Если указанные факты подтвердятся, то для должностных лиц интерната нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - рассказал Хаминский.
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Интернат в Кузбассе призвали наказать за содержание пациента на цепи
Вчера, 16:47
 
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала