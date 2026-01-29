Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководству психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли девять постояльцев, может грозить до семи лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
"Сотрудники учреждения рассказали, что пациентов кормили испорченной едой, содержали в холодных комнатах и не лечили от простуды. Если указанные факты подтвердятся, то для должностных лиц интерната нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - рассказал Хаминский.