Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководству психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где погибли девять постояльцев, может грозить до семи лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.