Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев - РИА Новости, 29.01.2026
20:08 29.01.2026
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев - РИА Новости, 29.01.2026
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев в рамках сделки по обмену пленными, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
израиль
сектор газа
палестина
израиль
сектор газа
палестина
в мире, израиль, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Сектор Газа, Палестина
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев

Израиль передал в Газу тела 15 погибших палестинцев

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев в рамках сделки по обмену пленными, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в четверг.
"В медицинский комплекс "Насер" поступили останки 15 погибших, переданные израильскими оккупационными силами при посредничестве Красного Креста", - говорится в релизе ведомства.
Согласно данным минздрава, в общей сложности в рамках сделки по обмену пленными в Газу были возвращены останки 360 погибших палестинцев. В настоящее время продолжается процедура опознания погибших и возвращения останков родным.
В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что в Газе больше не осталось израильских заложников. Объявление было сделано после подтверждения опознания тела последнего заложника Рана Гвили, которого палестинские радикалы убили 7 октября 2023 года и похитили в Газу. Из более чем 250 заложников, похищенных 7 октября 2023 года, живыми удалось вернуть 168 человек.
Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Президент Бразилии предложил ограничить "Совет мира" темой сектора Газа
26 января, 20:22
 
В миреИзраильСектор ГазаПалестина
 
 
