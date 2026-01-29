https://ria.ru/20260129/izrail-2071078065.html
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев
2026-01-29T20:08:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
палестина
Новости
ru-RU
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев в рамках сделки по обмену пленными, сообщило
министерство здравоохранения палестинского полуэксклава в четверг.
"В медицинский комплекс "Насер" поступили останки 15 погибших, переданные израильскими оккупационными силами при посредничестве Красного Креста
", - говорится в релизе ведомства.
Согласно данным минздрава, в общей сложности в рамках сделки по обмену пленными в Газу были возвращены останки 360 погибших палестинцев. В настоящее время продолжается процедура опознания погибших и возвращения останков родным.
В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что в Газе больше не осталось израильских заложников. Объявление было сделано после подтверждения опознания тела последнего заложника Рана Гвили, которого палестинские радикалы убили 7 октября 2023 года и похитили в Газу. Из более чем 250 заложников, похищенных 7 октября 2023 года, живыми удалось вернуть 168 человек.