Израиль передал в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев

Согласно данным минздрава, в общей сложности в рамках сделки по обмену пленными в Газу были возвращены останки 360 погибших палестинцев. В настоящее время продолжается процедура опознания погибших и возвращения останков родным.

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила, что в Газе больше не осталось израильских заложников. Объявление было сделано после подтверждения опознания тела последнего заложника Рана Гвили, которого палестинские радикалы убили 7 октября 2023 года и похитили в Газу. Из более чем 250 заложников, похищенных 7 октября 2023 года, живыми удалось вернуть 168 человек.