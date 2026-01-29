Рейтинг@Mail.ru
Пожар в производственном цеху под Истрой потушили спустя сутки
15:09 29.01.2026
Пожар в производственном цеху под Истрой потушили спустя сутки
Пожар в производственном цеху под Истрой потушили спустя сутки
Пожар в производственном здании в деревне Духанино под Истрой удалось полностью ликвидировать спустя сутки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Пожар в производственном цеху под Истрой потушили спустя сутки

В Духанино под Истрой спустя сутки потушили пожар в производственном здании

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пожар в производственном здании в деревне Духанино под Истрой удалось полностью ликвидировать спустя сутки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Накануне МЧС России сообщило, что в деревне Духанино под Истрой горит производственное здание на площади 3,75 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Позднее открытое горение в производственном цеху было ликвидировано.
"Пожар в деревне Духанино ликвидирован", - говорится в сообщении министерства.
