Опрос показал, сколько испанцев обеспокоены политикой Трампа

В то же время 8,5% опрошенных сообщили, что они надеются на положительное влияние администрации Трампа на международные процессы, тогда как годом ранее таких ответов было больше - 12,4%. Нейтральную позицию заняли 13,8% опрошенных, ещё 2,1% не смогли определиться с оценкой.