Опрос показал, сколько испанцев обеспокоены политикой Трампа - РИА Новости, 29.01.2026
15:14 29.01.2026
Опрос показал, сколько испанцев обеспокоены политикой Трампа
Опрос показал, сколько испанцев обеспокоены политикой Трампа
Около 75,5% испанцев в той или иной степени обеспокоены действиями президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской
в мире
сша
испания
дональд трамп
сша
испания
в мире, сша, испания, дональд трамп
В мире, США, Испания, Дональд Трамп
МАДРИД, 29 янв - РИА Новости. Около 75,5% испанцев в той или иной степени обеспокоены действиями президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией DYM по заказу газеты 20Minutos.
"75,5% граждан заявили, что они обеспокоены или очень обеспокоены курсом, которого придерживаются Соединённые Штаты под руководством бывшего магната (Трампа - ред.). При этом уровень этой обеспокоенности вырос более чем на 20 процентных пунктов всего за один год: в январе 2025 года он составлял 54,6%", - пишет издание.
В то же время 8,5% опрошенных сообщили, что они надеются на положительное влияние администрации Трампа на международные процессы, тогда как годом ранее таких ответов было больше - 12,4%. Нейтральную позицию заняли 13,8% опрошенных, ещё 2,1% не смогли определиться с оценкой.
По политическим предпочтениям, сильнее всего обеспокоены президентством Трампа сторонники левых партий: среди избирателей правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левого блока Sumar доля обеспокоенных составляет более 80% и почти 94% соответственно. Среди тех, кто идентифицирует себя с правыми силами, обеспокоенность также остаётся высокой. Почти 74% избирателей главной оппозиционной Народной партии (НП) и около 48% сторонников крайне правой Vox.
Опрос проводился в Испании с 14 по 18 января среди совершеннолетних граждан страны. Размер выборки - 1000 человек.
Заголовок открываемого материала