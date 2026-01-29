Опрос показал, сколько испанцев обеспокоены политикой Трампа

https://ria.ru/20260129/ispantsy-2071003476.html
Около 75,5% испанцев в той или иной степени обеспокоены действиями президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской
МАДРИД, 29 янв - РИА Новости.
Около 75,5% испанцев в той или иной степени обеспокоены действиями президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательской компанией DYM по заказу газеты 20Minutos
.
"75,5% граждан заявили, что они обеспокоены или очень обеспокоены курсом, которого придерживаются Соединённые Штаты под руководством бывшего магната (Трампа
- ред.). При этом уровень этой обеспокоенности вырос более чем на 20 процентных пунктов всего за один год: в январе 2025 года он составлял 54,6%", - пишет издание.
В то же время 8,5% опрошенных сообщили, что они надеются на положительное влияние администрации Трампа на международные процессы, тогда как годом ранее таких ответов было больше - 12,4%. Нейтральную позицию заняли 13,8% опрошенных, ещё 2,1% не смогли определиться с оценкой.
По политическим предпочтениям, сильнее всего обеспокоены президентством Трампа сторонники левых партий: среди избирателей правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) и левого блока Sumar доля обеспокоенных составляет более 80% и почти 94% соответственно. Среди тех, кто идентифицирует себя с правыми силами, обеспокоенность также остаётся высокой. Почти 74% избирателей главной оппозиционной Народной партии (НП) и около 48% сторонников крайне правой Vox.
Опрос проводился в Испании
с 14 по 18 января среди совершеннолетних граждан страны. Размер выборки - 1000 человек.