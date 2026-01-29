В Испании освободили 27 женщин, ликвидировав сеть торговли людьми

МАДРИД, 29 янв - РИА Новости. Полиция Испании ликвидировала преступную сеть, занимавшуюся торговлей людьми для сексуальной эксплуатации на острове Тенерифе, и освободила 27 женщин, включая несовершеннолетних, следует из распространенного в четверг пресс-релиза правоохранительных органов королевства.
"Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции с таможенной службой налогового агентства Испании ликвидировали преступную организацию, которая, предположительно, занималась торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, и освободили 27 женщин, в том числе несовершеннолетних", - говорится в сообщении правоохранителей.
По данным полиции, женщины содержались в четырех клубах для взрослых на юге Тенерифе. В рамках операции задержали 14 человек, в том числе двох предполагаемых лидеров преступной организации.
Расследование началось в июле 2024 года после обращения, поступившего на электронную почту службы помощи жертвам торговли людьми полиции Испании. Следствие установило, что организаторы сети регулярно выезжали в страны Южной Америки, где вербовали молодых женщин, находившихся в крайне уязвимом положении. Жертвам обещали легальную работу и лучшую жизнь, после чего доставляли в Испанию для сексуальной эксплуатации. По прибытии в страну женщины оказывались в долговой зависимости от преступной группы.
В ходе расследования также зафиксировали случаи сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В одном из клубов обнаружили 16-летнюю девушку с поддельными документами.