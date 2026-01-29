https://ria.ru/20260129/islam-2071062066.html
Ислам воспитывает в воинах-мусульманах патриотизм, заявил муфтий
Духовно-нравственный потенциал ислама способствует тому, чтобы в основе воинского служения России были заложены патриотизм, честь, мужество, жертвенность и вера РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Духовно-нравственный потенциал ислама способствует тому, чтобы в основе воинского служения России были заложены патриотизм, честь, мужество, жертвенность и вера в Бога, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на круглом столе в Совете Федерации.
"Духовно-нравственный потенциал ислама направлен на воспитание высокого патриотизма, способствует тому, чтобы в духовной основе воинского служения современной России были заложены такие ценности как патриотизм и гражданственность, воинский долг и честь, мужество и героизм, вера в Бога и жертвенность", - сказал муфтий на круглом столе на тему "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота".
Муфтий подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы России достойно выполняют свой долг по защите национальных интересов страны, показывая патриотизм и воинскую доблесть, верность Отечеству.
"Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, прихожане, волонтерские группы молодежи при наших приходах под руководством имамов собирают гуманитарный груз для фронта, оказывают посильную помощь и поддержку семьям военнослужащих, окружают их заботой и вниманием", - сказал муфтий.