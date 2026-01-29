Ислам воспитывает в воинах-мусульманах патриотизм, заявил муфтий

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Духовно-нравственный потенциал ислама способствует тому, чтобы в основе воинского служения России были заложены патриотизм, честь, мужество, жертвенность и вера в Бога, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на круглом столе в Совете Федерации.

"Духовно-нравственный потенциал ислама направлен на воспитание высокого патриотизма, способствует тому, чтобы в духовной основе воинского служения современной России были заложены такие ценности как патриотизм и гражданственность, воинский долг и честь, мужество и героизм, вера в Бога и жертвенность", - сказал муфтий на круглом столе на тему "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота".

Муфтий подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы России достойно выполняют свой долг по защите национальных интересов страны, показывая патриотизм и воинскую доблесть, верность Отечеству.