Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД

ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Тегеран примет меры для защиты своих интересов на фоне внесения Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) в список террористических организаций, заявил МИД исламской республики.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
"Подчеркивая свою решимость защищать суверенитет и национальную безопасность от любого рода иностранного вмешательства и терактов, Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты интересов и законных прав иранского народа от этого незаконного и направленного против Ирана шага Евросоюза", - приводит текст заявления ведомства официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.