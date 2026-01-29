Рейтинг@Mail.ru
Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД - РИА Новости, 29.01.2026
22:43 29.01.2026
Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД
Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД
в мире
иран
тегеран (город)
кайя каллас
аббас аракчи
евросоюз
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город), кайя каллас, аббас аракчи, евросоюз
В мире, Иран, Тегеран (город), Кайя Каллас, Аббас Аракчи, Евросоюз
Иран примет меры на фоне объявления ЕС КСИР террористами, заявил МИД

МИД: Иран будет защищать свои интересы на фоне объявления ЕС КСИР террористами

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Тегеран примет меры для защиты своих интересов на фоне внесения Евросоюзом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) в список террористических организаций, заявил МИД исламской республики.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося КСИР в список террористических организаций, а генштаб вооруженных сил исламской республики - что ответственность за этот шаг полностью ляжет на европейских политиков.
"Подчеркивая свою решимость защищать суверенитет и национальную безопасность от любого рода иностранного вмешательства и терактов, Исламская Республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты интересов и законных прав иранского народа от этого незаконного и направленного против Ирана шага Евросоюза", - приводит текст заявления ведомства официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Вчера, 19:23
 
В миреИранТегеран (город)Кайя КалласАббас АракчиЕвросоюз
 
 
