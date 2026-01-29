Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/iran-2071086848.html
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США - РИА Новости, 29.01.2026
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США
Иран имеет все шансы, чтобы заключить соглашение с США и отказаться от развития своего ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:23:00+03:00
2026-01-29T21:23:00+03:00
в мире
иран
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028305109_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d738faefc5d9641446ccf5e736c2a4c7.jpg
https://ria.ru/20260129/khegset-2071085052.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028305109_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0e29591488d7aa135be469a40b3005a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США

Хегсет: у Ирана есть все шансы заключить соглашение с США

© AP Photo / Kevin WolfГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Иран имеет все шансы, чтобы заключить соглашение с США и отказаться от развития своего ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"(Американские - ред.) военные гордятся тем, что внесли свой вклад вместе с министерством внутренней безопасности (США в ситуации на южной границе – ред.) и то же самое с Ираном прямо сейчас, (военные США - ред.) предоставляют им все возможности для заключения соглашения. Им (Ирану – ред.) не следует стремиться к ядерному потенциалу", сказал Хегсет во время встречи президента Дональда Трампа с членами своего кабинета в Белом доме.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Хегсет заявил, что военные готовы выполнить любую задачу Трампа по Ирану
Вчера, 21:01
 
В миреИранСШАПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала