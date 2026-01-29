https://ria.ru/20260129/iran-2071086848.html
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США
Глава Пентагона заявил, что у Ирана есть шансы заключить соглашение с США
Иран имеет все шансы, чтобы заключить соглашение с США и отказаться от развития своего ядерного потенциала, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 29.01.2026
