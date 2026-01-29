Рейтинг@Mail.ru
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
19:08 29.01.2026 (обновлено: 19:14 29.01.2026)
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) в список... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, европа, иран, аббас аракчи, кайя каллас, евросоюз, мид ирана
В мире, Европа, Иран, Аббас Аракчи, Кайя Каллас, Евросоюз, МИД Ирана
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана

Аракчи: Европа совершает ошибку, объявляя ВС Ирана террористами

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз совершает большую стратегическую ошибку, внося Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил) в список террористических организаций, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
В четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз решил внести иранский КСИР в список террористических организаций.
"Европа занята раздуванием огня кризиса... Внося наши вооруженные силы в список так называемых "террористических организаций", она совершает еще одну крупную стратегическую ошибку", - написал министр в соцсети Х.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Парламент Ирана назвал политику ЕС интервенционистской
