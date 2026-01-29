CNN назвало главное разногласие между Ираном и США

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главным разногласием в ситуации вокруг напряженности между США и Ираном стало требование Вашингтона ограничить дальность действия иранских баллистических ракет, сообщает телеканал Главным разногласием в ситуации вокруг напряженности между США и Ираном стало требование Вашингтона ограничить дальность действия иранских баллистических ракет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Дональда Трампа. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана , так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям президента США

"Самым проблемным вопросом… было требование США, чтобы Иран согласился ограничить дальность действия своих баллистических ракет", - говорится в сообщении.

По данным источников, Иран отказался выполнить требование США и заявил, что будет обсуждать только свою ядерную программу.

Как отмечают источники, баллистические ракеты Ирана вызывали наибольшее беспокойство у Израиля , который потратил значительную часть своих средств противоракетной обороны на перехват иранских ракет в период эскалации конфликта с Ираном в июне 2025 года.

Ранее американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация США по-прежнему готова к диалогу с Ираном на известных ему условиях.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.