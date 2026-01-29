Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
13:44 29.01.2026
Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана
Главы МИД стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока. РИА Новости, 29.01.2026
Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана

Reuters: ЕС одобрил новые санкции против Ирана из-за протестов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока.
"Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции против Ирана, ...направленные против физических и юридических лиц", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что введение новых санкций связано с протестами в Иране и поддержкой Тегераном России.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
