Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана
Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана
Главы МИД стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
россия
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
тегеран (город)
россия
Главы МИД европейских стран одобрили новые санкции против Ирана
Reuters: ЕС одобрил новые санкции против Ирана из-за протестов