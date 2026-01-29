В Кремле призвали к отказу от силовых методов в ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Ирана, призвал все стороны к сдержанности и отказу от силовых методов решения вопроса.

"Мы по-прежнему призываем все стороны сдержанности и к отказу от каких-либо силовых методов решения вопроса", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.