Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 29.01.2026 (обновлено: 13:18 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/iran-2070966274.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Ирана, заявил, что силовые действия способны создать хаос в регионе и привести к... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:11:00+03:00
2026-01-29T13:18:00+03:00
иран
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20260129/iran-2070967631.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, дмитрий песков
Иран, В мире, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

Песков: силовые действия против Ирана способны создать хаос во всем регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Ирана, заявил, что силовые действия способны создать хаос в регионе и привести к дестабилизации ситуации во всем регионе.
"Какие-либо силовые действия способны только создать хаос в регионе и привести к очень опасным последствиям с точки зрения дестабилизации систем безопасности во всем регионе", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию вокруг Ирана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Кремле призвали к отказу от силовых методов в ситуации вокруг Ирана
Вчера, 13:17
 
ИранВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала