Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Ирана, заявил, что силовые действия способны создать хаос в регионе и привести к... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:11:00+03:00
2026-01-29T13:11:00+03:00
2026-01-29T13:18:00+03:00
иран
в мире
дмитрий песков
иран
иран, в мире, дмитрий песков
Иран, В мире, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана
Песков: силовые действия против Ирана способны создать хаос во всем регионе