СМИ: Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
05:12 29.01.2026 (обновлено: 10:12 29.01.2026)
СМИ: Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
Президент США Дональд Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров о ядерной программе Тегерана, передает CNN. РИА Новости, 29.01.2026
В мире, Иран, США, Дональд Трамп

СМИ: Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров о ядерной программе Тегерана, передает CNN.
"Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производству баллистических ракет не принесли результатов", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
26 января, 23:45
По их данным, среди вариантов, которые допускает глава Белого дома, — авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям. Он рассматривает атаку как способ заставить Тегеран принять условия Вашингтона.
При этом пока Трамп не принял окончательное решение и считает, что с прибытием американской ударной группы, ранее направленной в регион, у него появится больше вариантов силовых действий. После его угроз в адрес Ирана в последние дни между сторонами больше не было существенных контактов, рассказали собеседники телеканала.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
23 января, 09:19
"На фоне угроз военных действий США также выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, включая полное прекращение обогащения урана, <...> новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-сил в регионе", — говорится в материале.

Как писала New York Times, прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана, так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
