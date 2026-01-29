СМИ: Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров

ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров о ядерной программе Тегерана, передает Президент США Дональд Трамп может отдать приказ ударить по Ирану после провала переговоров о ядерной программе Тегерана, передает CNN

« "Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производству баллистических ракет не принесли результатов", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.

По их данным, среди вариантов, которые допускает глава Белого дома, — авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям. Он рассматривает атаку как способ заставить Тегеран принять условия Вашингтона.

При этом пока Трамп не принял окончательное решение и считает, что с прибытием американской ударной группы , ранее направленной в регион, у него появится больше вариантов силовых действий. После его угроз в адрес Ирана в последние дни между сторонами больше не было существенных контактов, рассказали собеседники телеканала.

« "На фоне угроз военных действий США также выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, включая полное прекращение обогащения урана, <...> новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-сил в регионе", — говорится в материале.

Как писала New York Times, прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана , так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.