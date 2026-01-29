СМИ: союзники США пытаются убедить Трампа не наносить удар по Ирану

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая может ввергнуть регион в более масштабный конфликт, сообщает газета Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая может ввергнуть регион в более масштабный конфликт, сообщает газета New York Times

"Еще до того, как президент Трамп в среду выступил с новой угрозой в адрес Ирана , союзники США на Ближнем Востоке настаивали на предотвращении военного удара по Тегерану , который, по их словам, рисковал бы ввергнуть регион в более масштабный конфликт", - пишет газета.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.