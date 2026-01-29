https://ria.ru/20260129/iran-2070885156.html
СМИ: союзники США пытаются убедить Трампа не наносить удар по Ирану
СМИ: союзники США пытаются убедить Трампа не наносить удар по Ирану - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: союзники США пытаются убедить Трампа не наносить удар по Ирану
Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:55:00+03:00
2026-01-29T01:55:00+03:00
2026-01-29T01:55:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_14:64:1971:1165_1920x0_80_0_0_e5bd98fa6e92c3280ddaf7361ed8a71c.jpg
иран
сша
ближний восток
в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости.
Американские союзники на Ближнем Востоке уже несколько недель пытаются убедить президента США Дональда Трампа не допустить военной эскалации с Ираном, которая может ввергнуть регион в более масштабный конфликт, сообщает газета New York Times
.
"Еще до того, как президент Трамп
в среду выступил с новой угрозой в адрес Ирана
, союзники США
на Ближнем Востоке
настаивали на предотвращении военного удара по Тегерану
, который, по их словам, рисковал бы ввергнуть регион в более масштабный конфликт", - пишет газета.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.