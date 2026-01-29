Рейтинг@Mail.ru
В Ираке выступили против иностранного вмешательства на фоне угроз Трампа - РИА Новости, 29.01.2026
21:59 29.01.2026
В Ираке выступили против иностранного вмешательства на фоне угроз Трампа
В Ираке выступили против иностранного вмешательства на фоне угроз Трампа
Администрация президента Ирака выступила против любого иностранного вмешательства в политику страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа лишить Ирак...
2026-01-29T21:59:00+03:00
2026-01-29T21:59:00+03:00
в мире
ирак
сша
дональд трамп
исламское государство*
В мире, Ирак, США, Дональд Трамп, Исламское государство*
В Ираке выступили против иностранного вмешательства на фоне угроз Трампа

Администрация президента Ирака выступила против иностранного вмешательства

БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента Ирака выступила против любого иностранного вмешательства в политику страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа лишить Ирак помощи в случае избрания премьер-министром шиитского политика Нури аль-Малики, говорится в поступившем РИА Новости заявлении администрации.
"Администрация президента республики подтверждает неприятие любых форм иностранного вмешательства в политические дела Ирака и заявляет, что внутренние дела Ирака являются исключительно суверенным делом, которые решаются только иракцами на основе их свободной воли, закрепленной в конституции..." - отметили в президентском офисе.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Ираке вспыхнули протесты против вмешательства США в дела страны
28 января, 22:34
В администрации указали, что уважение национального суверенитета является "фундаментальной опорой в построении государства и укреплении политической стабильности, особенно в процессе формирования правительства, которое будет основано на результатах выборов, прошедших в ноябре прошлого года".
При этом в президентском офисе высказались за проведение Ираком "сбалансированной внешней политики, основанной на открытости и позитивном сотрудничестве со всеми странами, чтобы укреплять отношения, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела".
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет. Однако аль-Малики назвал угрозы Трампа нарушением суверенитета Ирака и не стал отказываться от выдвижения его кандидатуры на пост премьера.
Аль-Малики был премьер-министром Ирака с 2006 по 2014 годы, когда террористической организации "Исламское государство"* удалось захватить обширные территории в Ираке.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду в Багдаде прошли демонстрации против вмешательства Трампа во внутренние дела Ирака.
* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Экс-премьер Ирака не откажется возглавить правительство после угроз Трампа
28 января, 14:42
 
