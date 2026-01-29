В Ираке выступили против иностранного вмешательства на фоне угроз Трампа

БАГДАД, 29 янв - РИА Новости. Администрация президента Ирака выступила против любого иностранного вмешательства в политику страны на фоне угроз президента США Дональда Трампа лишить Ирак помощи в случае избрания премьер-министром шиитского политика Нури аль-Малики, говорится в поступившем РИА Новости заявлении администрации.

"Администрация президента республики подтверждает неприятие любых форм иностранного вмешательства в политические дела Ирака и заявляет, что внутренние дела Ирака являются исключительно суверенным делом, которые решаются только иракцами на основе их свободной воли, закрепленной в конституции..." - отметили в президентском офисе.

В администрации указали, что уважение национального суверенитета является "фундаментальной опорой в построении государства и укреплении политической стабильности, особенно в процессе формирования правительства, которое будет основано на результатах выборов, прошедших в ноябре прошлого года".

При этом в президентском офисе высказались за проведение Ираком "сбалансированной внешней политики, основанной на открытости и позитивном сотрудничестве со всеми странами, чтобы укреплять отношения, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. Его кандидатуру выдвинула самая крупная парламентская коалиция шиитских партий - Координационный совет. Однако аль-Малики назвал угрозы Трампа нарушением суверенитета Ирака и не стал отказываться от выдвижения его кандидатуры на пост премьера.

Аль-Малики был премьер-министром Ирака с 2006 по 2014 годы, когда террористической организации " Исламское государство "* удалось захватить обширные территории в Ираке.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду в Багдаде прошли демонстрации против вмешательства Трампа во внутренние дела Ирака.