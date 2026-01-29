Постояльцев интерната в Кузбассе опрашивали о дополнительных услугах

Пожелания постояльцев собирались в 2022-2025 годах при проведении анкетирования о качестве и доступности соцуслуг. Из материалов следует, что в разные годы люди указывали, что из дополнительных услуг хотели бы стильного парикмахера, специалиста по маникюру и танцевальную школу. При этом на протяжении трех лет постояльцы стабильно писали в анкетах, что хотели бы на территории интерната свой спортзал, бассейн и футбольное поле, а из дополнительных услуг - зубной кабинет и магазин.