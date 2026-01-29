Рейтинг@Mail.ru
Постояльцев интерната в Кузбассе опрашивали о дополнительных услугах - РИА Новости, 29.01.2026
17:43 29.01.2026 (обновлено: 17:45 29.01.2026)
Постояльцев интерната в Кузбассе опрашивали о дополнительных услугах
Постояльцев интерната в Кузбассе опрашивали о дополнительных услугах
Постояльцы интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, просили открыть свой бассейн, футбольное поле, зубной кабинет, а... РИА Новости, 29.01.2026
2026
прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Постояльцев интерната в Кузбассе опрашивали о дополнительных услугах

Постояльцы интерната в Прокопьевске просили открыть бассейн и зубной кабинет

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцы интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, просили открыть свой бассейн, футбольное поле, зубной кабинет, а также нанять стильного парикмахера и мастера по маникюру, следует из материалов, опубликованных на сайте интерната.
Пожелания постояльцев собирались в 2022-2025 годах при проведении анкетирования о качестве и доступности соцуслуг. Из материалов следует, что в разные годы люди указывали, что из дополнительных услуг хотели бы стильного парикмахера, специалиста по маникюру и танцевальную школу. При этом на протяжении трех лет постояльцы стабильно писали в анкетах, что хотели бы на территории интерната свой спортзал, бассейн и футбольное поле, а из дополнительных услуг - зубной кабинет и магазин.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
ПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
