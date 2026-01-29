Интернат в Кузбассе призвали наказать за содержание пациента на цепи

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Руководитель кемеровского отделения движения "Гражданский комитет России" Алексей Мухин рассказал РИА Новости, что хочет привлечь к уголовной ответственности психоневрологический интернат (ПНИ) в Прокопьевске, где умерли 9 человек, за то, что одного из постояльцев сажали на цепь.
"Я опубликовал видео, где инвалида в прокопьевском ПНИ на цепи избитого держат. Проверка правоохранителей не дала результатов конкретных. Санитаров, которые посадили на цепь инвалида, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания. И хочу привлечь к уголовной ответственности этот интернат, провести проверку по факту избиения инвалида. В самом интернате говорят, что он (постоялец - ред.) сам бьется", - сообщил РИА Новости Мухин.
Он отметил, что ПНИ сейчас судится с ним, чтобы он удалил ролик с информацией об издевательствах сотрудников интерната над подопечным.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.