Интернат в Кузбассе призвали наказать за содержание пациента на цепи

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Руководитель кемеровского отделения движения "Гражданский комитет России" Алексей Мухин рассказал РИА Новости, что хочет привлечь к уголовной ответственности психоневрологический интернат (ПНИ) в Прокопьевске, где умерли 9 человек, за то, что одного из постояльцев сажали на цепь.