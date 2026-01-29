https://ria.ru/20260129/internat-2071025993.html
Интернату в Кузбассе с 2014 года объявили 35 предостережений
Интернату в Кузбассе с 2014 года объявили 35 предостережений - РИА Новости, 29.01.2026
Интернату в Кузбассе с 2014 года объявили 35 предостережений
Надзорные органы с 2014 года 103 раза проверяли психоневрологический интернат в Прокопьевске, объявлено 35 предостережений, следует из материалов в распоряжении РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:03:00+03:00
происшествия
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
Новости
ru-RU
