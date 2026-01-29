Рейтинг@Mail.ru
16:03 29.01.2026
Интернату в Кузбассе с 2014 года объявили 35 предостережений
Интернату в Кузбассе с 2014 года объявили 35 предостережений
происшествия
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия, прокопьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Надзорные органы с 2014 года 103 раза проверяли психоневрологический интернат в Прокопьевске, объявлено 35 предостережений, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, с 1 июля 2014 года по август 2025 года в отношении интерната было проведено 103 проверки. Наибольшее количество проверок – 56 - провело МЧС, которое фиксировало нарушения пожарной безопасности: отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, отсутствуют планы эвакуации при пожаре, демонтирована пожарная лестница. Роспотребнадзор выявлял нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
По итогам всех проверок было объявлено 35 предостережений. Их объявляли Госинспекция труда, Ространснадзор, МЧС, Россельхознадзор.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
