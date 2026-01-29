Рейтинг@Mail.ru
Интернат в Прокопьевске был в топ-10 организаций соцобслуживания в Кузассе - РИА Новости, 29.01.2026
15:29 29.01.2026
Интернат в Прокопьевске был в топ-10 организаций соцобслуживания в Кузассе
Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, занял шестое место по итогам независимой оценки качества...
2026
Интернат в Прокопьевске был в топ-10 организаций соцобслуживания в Кузассе

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, занял шестое место по итогам независимой оценки качества условий в региональных организациях соцобслуживания в 2024 году, следует из материалов, опубликованных на сайте интерната.
При составлении рейтинга в 2024 году социальные учреждения оценивались по пяти параметрам, при этом у организаций было разное количество анкет от респондентов. Интернат в Прокопьевске получил максимальное количество баллов за комфортность, доступность для инвалидов и доброжелательность. По критерию "удовлетворенность" респонденты оценили соцучреждение на 99 баллов, по "открытости и доступности" - на 97,6 балла. В итоге интернат в Прокопьевске занял шестое из 38 мест с 99,32 балла.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием
