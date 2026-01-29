Рейтинг@Mail.ru
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 29.01.2026 (обновлено: 15:15 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/internat-2071003708.html
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами - РИА Новости, 29.01.2026
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами
Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, занимались с психологами и реабилитологами,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:14:00+03:00
2026-01-29T15:15:00+03:00
общество
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000783_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_740a8b05c6174d86827f4d0c6404ac17.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070968415.html
https://ria.ru/20260129/internat-2070963509.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000783_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_bd20a48c6f8ac37fad7f3db030627f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Общество, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами

РИА Новости: постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, занимались с психологами и реабилитологами, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что психологи работают по нескольким направлениям, включая сказкотерапию, тренинговые и сенсорные занятия, занятия в сухом бассейне и другие. Постояльцам предлагают работать по методикам "Песочная терапия", "Плассотерапия", "Нейробика", "Крупотерапия" и другим программам. В результате сотрудники учреждения наблюдали положительную динамику по показателям психологического здоровья постояльцев, их вовлеченность в реабилитационный процесс, говорится в материалах.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Пятьдесят проверок провели в интернате в Кузбассе, где умерли пациенты
Вчера, 13:19
Также в интернате предлагают три программы от реабилитологов. Так, для людей с легкой умственной отсталостью есть программа "Тестопластика", направленная на развитие моторики рук и творческих возможностей. Второй коррекционный курс разработан для клиентов с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью. Третья программа направлена на развитие сохранных функций у людей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
Вчера, 13:00
 
ОбществоПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала