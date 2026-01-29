Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами

https://ria.ru/20260129/internat-2071003708.html
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, занимались с психологами и реабилитологами, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что психологи работают по нескольким направлениям, включая сказкотерапию, тренинговые и сенсорные занятия, занятия в сухом бассейне и другие. Постояльцам предлагают работать по методикам "Песочная терапия", "Плассотерапия", "Нейробика", "Крупотерапия" и другим программам. В результате сотрудники учреждения наблюдали положительную динамику по показателям психологического здоровья постояльцев, их вовлеченность в реабилитационный процесс, говорится в материалах.
Также в интернате предлагают три программы от реабилитологов. Так, для людей с легкой умственной отсталостью есть программа "Тестопластика", направленная на развитие моторики рук и творческих возможностей. Второй коррекционный курс разработан для клиентов с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью. Третья программа направлена на развитие сохранных функций у людей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.