В интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, выявили нарушения

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. В психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кемеровской области.

« "В настоящее время выявлены отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, в связи с чем руководителю интерната внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Прокуратура продолжит проверку исполнения требований законодательства в деятельности учреждения.

С начала января в интернате умерли девять человек. Как уточнили в региональном управлении СК России, три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют.

По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе, с 23 января из него госпитализировали 46 человек. При этом, как сообщила РИА Новости главврач Елена Морозова, интернат продолжает работать, введен карантин.

Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.

По данным местного издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них отмечались высокая температура, головная боль и насморк. При этом в больницы, по словам одной из сотрудниц интерната, их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.