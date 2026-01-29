https://ria.ru/20260129/internat-2070989921.html
В интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, выявили нарушения
В интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, выявили нарушения - РИА Новости, 29.01.2026
В интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, выявили нарушения
В психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 29.01.2026
НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. В психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нарушались санитарно-эпидемиологические нормы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Кемеровской области.
"В настоящее время выявлены отдельные факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, в связи с чем руководителю интерната внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности", — рассказали в ведомстве.
Прокуратура продолжит проверку исполнения требований законодательства в деятельности учреждения.
С начала января в интернате умерли девять человек. Как уточнили в региональном управлении СК России, три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют.
По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе, с 23 января из него госпитализировали 46 человек. При этом, как сообщила РИА Новости главврач Елена Морозова, интернат продолжает работать, введен карантин.
Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По данным местного издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них отмечались высокая температура, головная боль и насморк. При этом в больницы, по словам одной из сотрудниц интерната, их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.
Глава Кузбасса Илья Середюк пообещал принять меры по улучшению качества работы соцучреждений в регионе после случившегося в Прокопьевске.