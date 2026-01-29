https://ria.ru/20260129/internat-2070988278.html
Постояльцам интерната в Прокопьевске устраивали прогулки
Постояльцам интерната в Прокопьевске устраивали прогулки - РИА Новости, 29.01.2026
Постояльцам интерната в Прокопьевске устраивали прогулки
Постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, устраивали походы, праздники, турниры по... РИА Новости, 29.01.2026
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, устраивали походы, праздники, турниры по шашкам и социальную активность в мастерских, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что для постояльцев проводили пешую экскурсию на Кара-Чумышское водохранилище, где они изучали травы и ягоды, разжигали костер и готовили на нем еду. Также их водили в сапожную мастерскую, где они научились ремонтировать обувь и делать заготовки материала для зимней обуви.
Что касается праздников, для постояльцев в 2025 году организовали праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Программа включала военные песни, танцы и дегустацию солдатской каши. Также постояльцы интерната участвовали в турнире по шашкам, посвященном 80-летию Победы.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.