Постояльцам интерната в Прокопьевске устраивали прогулки

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, устраивали походы, праздники, турниры по шашкам и социальную активность в мастерских, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что для постояльцев проводили пешую экскурсию на Кара-Чумышское водохранилище, где они изучали травы и ягоды, разжигали костер и готовили на нем еду. Также их водили в сапожную мастерскую, где они научились ремонтировать обувь и делать заготовки материала для зимней обуви.

Что касается праздников, для постояльцев в 2025 году организовали праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Программа включала военные песни, танцы и дегустацию солдатской каши. Также постояльцы интерната участвовали в турнире по шашкам, посвященном 80-летию Победы.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.