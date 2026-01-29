Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор обследовал постояльцев интерната в Кузбассе
13:24 29.01.2026 (обновлено: 15:27 29.01.2026)
Роспотребнадзор обследовал постояльцев интерната в Кузбассе
Роспотребнадзор обследовал постояльцев интерната в Кузбассе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все постояльцы и все сотрудники прокопьевского интерната, где умерли девять человек, обследованы, больные госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь, сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу.
"Все проживающие и все сотрудники обследованы на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области". Больные госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Вчера, 11:56
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Вчера, 11:15
 
Кемеровская область, Прокопьевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
 
 
