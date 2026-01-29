https://ria.ru/20260129/internat-2070969589.html
Роспотребнадзор обследовал постояльцев интерната в Кузбассе
Все постояльцы и все сотрудники прокопьевского интерната, где умерли девять человек, обследованы, больные госпитализированы, им оказывается необходимая... РИА Новости, 29.01.2026
Роспотребнадзор обследовал постояльцев интерната в Кузбассе
Несколько постояльцев интерната в Кузбассе госпитализированы после обследования