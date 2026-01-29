Пятьдесят проверок провели в интернате в Кузбассе, где умерли пациенты

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Пятьдесят различных проверок, в том числе плановых, проведено в отношении психоневрологического интерната в Прокопьевске за последние 10 лет, в 12 случаях были выявлены нарушения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.