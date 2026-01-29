Пятьдесят проверок провели в интернате в Кузбассе, где умерли пациенты

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Пятьдесят различных проверок, в том числе плановых, проведено в отношении психоневрологического интерната в Прокопьевске за последние 10 лет, в 12 случаях были выявлены нарушения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"За период с 2015 года в отношении ГБУ "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства" инициированы 50 проверок. В 12 случаях выявлены нарушения", - говорится в материалах.
Всего было 24 плановых и 26 внеплановых проверок. Последняя проверка – внеплановая - как следует из материалов, была 6 августа 2025 года. Ее проводила Государственная инспекция труда в Кемеровской области. Результат проверки указан как "неизвестен".
Проверяющими органами были различные организации. В частности, региональное управление МЧС, управление Роспотребнадзора, Государственная трудовая инспекция, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области, ГИБДД.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.