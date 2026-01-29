https://ria.ru/20260129/internat-2070963509.html
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
Работники интерната в Прокопьевске Кемеровской области в сентябре 2025 года жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Работники интерната в Прокопьевске Кемеровской области в сентябре 2025 года жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.
В кемеровских соцсетях в сентябре 2025 года было опубликовано видео, в котором сотрудники интерната рассказывали о ситуации с продуктами. Одна из сотрудниц, не назвавшая свое имя, рассказала, что уже получила два выговора "за тухлую курицу, которую принял кладовщик, которую приняла шеф-повар, которую допустила диетсестра".
Женщина рассказала, что жаловалась на запах и качество курицы шеф-повару, но та посмотрела и разрешила к употреблению больным.
"Поперчите, посолите, помойте и употребляйте в пищу", - процитировала она полученный ответ.
Сотрудница рассказала, что приготовила курицу для пациентов, а в итоге сама получила выговор.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске
, где было массовое заражение. Следователи СК
Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.