Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Работники интерната в Прокопьевске Кемеровской области в сентябре 2025 года жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.

В кемеровских соцсетях в сентябре 2025 года было опубликовано видео, в котором сотрудники интерната рассказывали о ситуации с продуктами. Одна из сотрудниц, не назвавшая свое имя, рассказала, что уже получила два выговора "за тухлую курицу, которую принял кладовщик, которую приняла шеф-повар, которую допустила диетсестра".

Женщина рассказала, что жаловалась на запах и качество курицы шеф-повару, но та посмотрела и разрешила к употреблению больным.

"Поперчите, посолите, помойте и употребляйте в пищу", - процитировала она полученный ответ.

Сотрудница рассказала, что приготовила курицу для пациентов, а в итоге сама получила выговор.