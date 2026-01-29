Рейтинг@Mail.ru
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники - РИА Новости, 29.01.2026
13:00 29.01.2026
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Постояльцев интерната в Кузбассе кормили тухлой едой, рассказали сотрудники

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Работники интерната в Прокопьевске Кемеровской области в сентябре 2025 года жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.
В кемеровских соцсетях в сентябре 2025 года было опубликовано видео, в котором сотрудники интерната рассказывали о ситуации с продуктами. Одна из сотрудниц, не назвавшая свое имя, рассказала, что уже получила два выговора "за тухлую курицу, которую принял кладовщик, которую приняла шеф-повар, которую допустила диетсестра".
Вход на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
Вчера, 11:15
Женщина рассказала, что жаловалась на запах и качество курицы шеф-повару, но та посмотрела и разрешила к употреблению больным.
"Поперчите, посолите, помойте и употребляйте в пищу", - процитировала она полученный ответ.
Сотрудница рассказала, что приготовила курицу для пациентов, а в итоге сама получила выговор.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
Вчера, 12:50
 
