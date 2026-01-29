https://ria.ru/20260129/internat-2070959191.html
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о нехватке медсестер
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о нехватке медсестер
Сотрудник психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, рассказал РИА Новости, что в учреждении... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:43:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
