Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о нехватке медсестер

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Сотрудник психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, рассказал РИА Новости, что в учреждении большой дефицит кадров, особенно не хватает медсестер.