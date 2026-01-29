В интернате в Кузбассе уже проводили эпидемиологическое расследование

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в апреле 2024 года проводил в интернате в Прокопьевске Кемеровской области эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.