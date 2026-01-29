В интернате в Кузбассе уже проводили эпидемиологическое расследование

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в апреле 2024 года проводил в интернате в Прокопьевске Кемеровской области эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, территориальный отдел управления Роспотребнадзора Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе 18 апреля 2024 года проводил эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения инфекционных заболеваний.
Также целью проверки была оценка достаточности, достоверности и эффективности проводимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.
Результаты проверки не опубликованы.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.