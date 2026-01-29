СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом

"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", – сообщает ведомство.