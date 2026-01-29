Рейтинг@Mail.ru
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом
12:03 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом - РИА Новости, 29.01.2026
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом
Смерть трех постояльцев интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где было массовое заражение, связана с гриппом, причины смерти еще шестерых выясняются,... РИА Новости, 29.01.2026
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, прокопьевск, кемеровская область, россия, александр бастрыкин, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Александр Бастрыкин, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом

СК Кузбасса: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Смерть трех постояльцев интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где было массовое заражение, связана с гриппом, причины смерти еще шестерых выясняются, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение.
"Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. С 23 января 2026 года признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната", – сообщает ведомство.
В субботу, 24 января, СУСК по Кемеровской области сообщало, что по факту массового заражения гриппом группы А пациентов интерната в Прокопьевске ведется доследственная проверка. Минздрав региона сообщал, что внебольничная пневмония была выявлена у двух человек в психоневрологическом интернате в Кузбассе, положительные пробы на вирус гриппа А выявлены у 46 проживающих там. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему по этому делу.
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияАлександр БастрыкинСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Заголовок открываемого материала