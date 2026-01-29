В интернате в Кузбассе объявили карантин, сообщил сотрудник

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сотрудник психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, рассказал РИА Новости, что в настоящее время в учреждении объявлен карантин, но в интернате находятся постояльцы.