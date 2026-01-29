Рейтинг@Mail.ru
12:01 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
В интернате в Кузбассе объявили карантин, сообщил сотрудник
В интернате в Кузбассе объявили карантин, сообщил сотрудник
В интернате в Кузбассе объявили карантин, сообщил сотрудник

В Кузбасском интернате объявили карантин, но постояльцы все еще там

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сотрудник психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, рассказал РИА Новости, что в настоящее время в учреждении объявлен карантин, но в интернате находятся постояльцы.
"Сейчас карантин идет в интернате. Конечно, работает. Люди там находятся", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе
