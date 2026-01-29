Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате
11:52 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате
Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, где в январе... РИА Новости, 29.01.2026
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), кемеровская область, происшествия, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Кемеровская область, Происшествия, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате

Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи в интернате в Прокопьевске

Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, где в январе умерло девять человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната", - рассказали в ведомстве.
Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.
