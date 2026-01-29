Росздравнадзор Кузбасса проверит качество оказания медпомощи в интернате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, где в январе умерло девять человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.