Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса

"Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных - каждый летальный случай требует внимательного разбора", - написал он в своем Telegram-канале.

Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.