Рейтинг@Mail.ru
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/internat-2070942415.html
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса - РИА Новости, 29.01.2026
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что каждый летальный случай в интернате Прокопьевска требует внимательного разбора, независимо от возраста и состояния... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:41:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
кемеровская область
общество
прокопьевск
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_fd764aa12f0617982fd4aeed79a13816.jpg
https://ria.ru/20260129/postojalets-2070936530.html
кемеровская область
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064910608_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_318615e4fcba343c4fc0e1461b18f0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, общество, прокопьевск, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Кемеровская область, Общество, Прокопьевск, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Каждый летальный случай в интернате требует разбора, заявил глава Кузбасса

Середюк: каждый летальный случай в интернате в Прокопьевске требует разбора

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что каждый летальный случай в интернате Прокопьевска требует внимательного разбора, независимо от возраста и состояния здоровья, а также наличия или отсутствия родных.
"Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных - каждый летальный случай требует внимательного разбора", - написал он в своем Telegram-канале.
Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
11:28
 
Кемеровская областьОбществоПрокопьевскИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала