https://ria.ru/20260129/internat-2070934273.html
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов - РИА Новости, 29.01.2026
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Комиссия министерства труда и соцзащиты Кузбасса работает с 24 января в психоневрологическом интернате Прокопьевска, где умерли девять пациентов, специалисты... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:15:00+03:00
2026-01-29T11:15:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg
https://ria.ru/20260129/bolnitsa-2070896925.html
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a02f84b0161518971a70e903d803eb37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, прокопьевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Комиссия оценит условия в интернате в Прокопьевске, где умерли девять пациентов