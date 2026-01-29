Рейтинг@Mail.ru
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/internat-2070934273.html
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов - РИА Новости, 29.01.2026
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Комиссия министерства труда и соцзащиты Кузбасса работает с 24 января в психоневрологическом интернате Прокопьевска, где умерли девять пациентов, специалисты... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:15:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg
https://ria.ru/20260129/bolnitsa-2070896925.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a02f84b0161518971a70e903d803eb37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, прокопьевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов

Комиссия оценит условия в интернате в Прокопьевске, где умерли девять пациентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Комиссия министерства труда и соцзащиты Кузбасса работает с 24 января в психоневрологическом интернате Прокопьевска, где умерли девять пациентов, специалисты оценивают условия пребывания там, сообщает ведомство.
"С 24 января 2026 года в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями работает комиссия министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Специалисты министерства труда и соцзащиты, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора оценивают условия пребывания в интернате, качество медицинского обслуживания и рассматривают все обращения персонала учреждения", - сообщается на сайте министерства.
Квартира в Норильске, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сестер умершего от голода ребенка в Норильске выписали из больницы
07:08
 
Здоровье - ОбществоПрокопьевскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала