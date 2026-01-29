Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/infektsiya-2071004369.html
В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе
В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе - РИА Новости, 29.01.2026
В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:17:00+03:00
2026-01-29T15:17:00+03:00
происшествия
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20260127/infektsiya-2070657753.html
https://ria.ru/20260127/khmao-2070585690.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе

Роспотребнадзор начал расследование по факту очага кишечной инфекции в Онохино

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, сообщили в ведомстве.
Как сообщили ранее в информационном центре правительства региона, массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино. Местные Telegram-каналы писали, что заразились 116 учеников Онохинской школы.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни
27 января, 23:14
"В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской школы Тюменского муниципального округа управлением Роспотребнадзора по Тюменской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Экстренные извещения о случаях заболеваний среди школьников в управление еще не поступили", - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Там уточнили, что в целях установления причин возникновения заболевания управление организовало выезд специалистов в образовательное учреждение с отбором проб для лабораторных исследований, организуется полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области", - подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура Тюменской области в свою очередь сообщила о начале проверки по факту массового ухудшения состояния здоровья у детей в селе Онохино.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Более десяти детей в ХМАО попали к врачам с острой кишечной инфекцией
27 января, 16:26
 
ПроисшествияТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала