В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе

МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, сообщили в ведомстве.

Как сообщили ранее в информационном центре правительства региона, массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино. Местные Telegram-каналы писали, что заразились 116 учеников Онохинской школы.

"В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской школы Тюменского муниципального округа управлением Роспотребнадзора по Тюменской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Экстренные извещения о случаях заболеваний среди школьников в управление еще не поступили", - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Там уточнили, что в целях установления причин возникновения заболевания управление организовало выезд специалистов в образовательное учреждение с отбором проб для лабораторных исследований, организуется полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области", - подчеркнули в ведомстве.