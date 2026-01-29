В Тюменской области начали расследование по факту очага инфекции в школе

https://ria.ru/20260129/infektsiya-2071004369.html
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА/ТЮМЕНЬ, 29 янв - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области начало эпидрасследование по факту очага кишечной инфекции в Онохинской школе, сообщили
в ведомстве.
Как сообщили ранее в информационном центре правительства региона, массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в селе Онохино. Местные Telegram-каналы писали, что заразились 116 учеников Онохинской школы.
"В связи с поступлением устной информации о групповом очаге острой кишечной инфекции среди учащихся Онохинской школы Тюменского муниципального округа управлением Роспотребнадзора
по Тюменской области
незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Экстренные извещения о случаях заболеваний среди школьников в управление еще не поступили", - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Там уточнили, что в целях установления причин возникновения заболевания управление организовало выезд специалистов в образовательное учреждение с отбором проб для лабораторных исследований, организуется полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области", - подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура Тюменской области в свою очередь сообщила о начале проверки по факту массового ухудшения состояния здоровья у детей в селе Онохино.