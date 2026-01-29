Рейтинг@Mail.ru
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
12:52 29.01.2026
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии
Россия в прошлом году импортировала кофе и чая из Японии на максимальные за историю взаимной торговли суммы
россия
япония
экономика
кофе
россия
япония
россия, япония, экономика, кофе
Россия, Япония, Экономика, Кофе
Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии

Россия обновила рекорд по импорту кофе и чая из Японии в 2025 году

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия в прошлом году импортировала кофе и чая из Японии на максимальные за историю взаимной торговли суммы, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Так, поставки кофе подросли за год еще на 1,5% - до 2,76 миллиона долларов, что позволило обновить рекорд 2024 года.
Аналогичная ситуация с чаем, только здесь положительная динамика была в разы заметнее: рост более чем на треть и новый рекорд в 2,13 миллиона долларов.
Кофе в одной из кофеен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе
7 декабря 2025, 08:13
 
Россия Япония Экономика Кофе
 
 
