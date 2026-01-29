https://ria.ru/20260129/herson-2071048717.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
херсон
херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
