Глобальные проблемы не могут решить несколько стран, заявил генсек ООН

Глобальные проблемы не под силу решить одной или двумя странам, убежден генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 29.01.2026
ООН, 29 янв – РИА Новости. Глобальные проблемы не под силу решить одной или двумя странам, убежден генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Глобальные проблемы не будут решены одной державой, диктующей условия, и не будут решены двумя державами, делящими мир на соперничающие сферы влияния", – сказал генсек в ходе пресс-конференции.
Позднее Гутерреш
пояснил, что под этими двумя странами имел ввиду США
и КНР
.
"Многие видят в перспективе идею о том, что существуют два полюса: один с центром в США и один с центром в Китае. И моя мысль в том, что если мы хотим стабильный мир, если мы хотим мир, в котором может сохраняться мир, в котором развитие может быть всеобщим и в котором, в конечном итоге, наши ценности восторжествуют, нам необходимо поддерживать многополярность", - констатировал он.