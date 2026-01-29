Король Дании посетит Гренландию

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Король Дании Фредерик Х посетит Гренландию с 18 по 20 февраля на фоне притязаний США на остров, сообщил датский королевский дом.
"Король посетит Гренландию с 18 по 20 февраля 2026 года. Ожидается, что король прибудет в гренландскую столицу Нуук в среду, 18 февраля", - говорится в пресс-релизе королевского дома.
Как заявил Фредерик Х датскому телеканалу TV2, он "с нетерпением ждет" поездки на остров, поскольку чувствует, что гренландцы обеспокоены ситуацией с США.
"Необходимо поднять моральный дух гренландцев", - уточнил король.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.