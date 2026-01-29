https://ria.ru/20260129/grenlandiya-2070878444.html
ВС Дании арендовали круизное судно для учений в Гренландии
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Дании арендовали бывшее советское круизное судно для размещения на нем солдат НАТО, участвующих в учениях Arctic Endurance ("Арктическая стойкость") в Гренландии, сообщает ведомство.
Согласно сайту ВС Дании, на прошлой неделе в Гренландии начались учения "Арктическая стойкость". Цель учений заключается, в частности, в том, чтобы поддерживать способность действовать в арктических условиях. В числе стран-участниц - Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия. Предполагается, что учения продлятся в течение всего 2026 года.
"Вооруженные силы (Дании - ред.) арендовали круизное судно, чтобы разместить на нем датских солдат и солдат из других стран, участвующих в учениях "Арктическая стойкость", - говорится в пресс-релизе на сайте датских ВС.
Согласно публикации, речь идет о судне усиленного ледового класса под названием Ocean Endeavour. Судно было построено по заказу СССР в 1982 году и ранее носило название "Константин Симонов". Оно будет находиться в порту гренландской столицы Нуук, военные начнут заселяться в него с начала февраля. Отмечается, что ВС решили арендовать судно в том числе, чтобы не перегружать гостиницы Нуука в туристические сезоны и другие периоды, когда на остров приезжает много гостей. Таким образом, согласно пресс-релизу, участники учений будут обеспечены хорошими условиями проживания, а ВС не придется организовывать для них временное жилье на суше.
Согласно данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Ocean Endeavour сейчас находится на пути к Нууку, прибытие ожидается 31 января.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.